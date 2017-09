Hiroshi, Romanelli, Lupion e Tarcísio abrem 9ª Frutfest

Carlópolis: Previsão é de 150 mil pessoas em cinco dias

O deputado Romanelli destaca o trabalho realizado pela equipe do prefeito Hiroshi Kubo na organização do evento. “Tanta qualidade só seria possível de alguém que sempre ofereceu o que há de melhor para aqueles que o cercam, profissionais competentes, qualificados e preparados para promover o desenvolvimento de Carlópolis”, destaca do deputado.

O prefeito Hiroshi Kubo lembra também do apoio e parceira do deputado Romanelli com o município. “É atuante, competente, honeste e amigo de todos. Faz política para mudar a vida das pessoas”, resume. O deputado Pedro Lupion também elogiou a organização. “Carlópolis mostra ao Norte Pioneiro e ao Paraná que é possível vencer a crise, com trabalho, seriedade e muita competência”, expressa.

A Frutifest acontece no Centro de Eventos da Ilha do Ponciano e não teve nenhum centavo do dinheiro público investido. Todos os recursos para a organização do evento foram custeados por expositores e patrocinadores, além da administração dos resultados positivos financeiros dos anos anteriores. Durante os cinco dias de festa, a expectativa é de que mais de trinta mil pessoas do Paraná e de São Paulo prestigiem a Frutfest.

As Polícias Civil, Militar e Rodoviária Estadual garantiram a segurança, sem nenhuma ocorrência séria.

Segundo o prefeito, o evento é sucesso devido à parceria existente entre a Prefeitura, organizadores, iniciativa privada e diversos órgãos públicos, além de organizações não governamentais e grupos de produtores, como a Associação de Olericultores e Fruticultores de Carlópolis (APC). Polícia Militar, Civil e Ambiental, além da Força Verde e diversos órgãos do Estado também contribuem para o sucesso do evento. Para garantir a segurança dos visitantes, além dos profissionais contratados, uma Brigada Socorrista de Jaboti também mantém plantão no local. “Tudo para garantir o máximo de segurança e conforto a todas as pessoas que visitam ou que trabalham durante a Frutfest”, informa o prefeito Hiroshi Kubo.



Entre as atrações, além da apresentação de renomados artistas em destaque no cenário nacional, acontece também rodeio em touros pela Liga Nacional de Rodeios, Circuito Barretos, praça de alimentação, área de exposição diversificada, parque de diversões, voos panorâmicos de helicóptero, cavalgada, eventos técnicos de fruticultura e cafeicultura, entre outras. Ao todo, 120 camarotes foram disponibilizados ao público e duas semanas antes do início da festa já haviam sido esgotados.

Autoridades de vários segmentos participaram da abertura. Além dos deputados Romanelli e Lupion,o presidente do IAP, Tarcísio Mossato Pinto, a deputada curitibana Leandre Dal Ponte, que viajou especialmente para participar da abertura da festa; o ex-prefeito José de Jesus Isaac; os deputados estaduais Reinhold Stephanes Júnior e Evandro Júnior; o presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Mário Pereira e o cônsul-geral do Japão no Paraná, Toshio Ikeda,o coordenador do PSD, Daio(Siqueira Campos), entre outras autoridades. O radialista Elcio Júnior e o locutor de Rodeios Fernando Barreto também abrilhantaram o evento.

Programação — A Frutifest segue até domingo com a programação normal. Ainda nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, o show fica por conta da dupla Marcos e Belutti, que trouxe grandes sucessos como “Domingo de Manhã”. Sexta-feira, dia 8, é a vez da cantora revelação do ano, Thayná Bitencourt, que vem se consagrando no cenário musical nacional com o hit “Chifre não é Asa”, se apresentar.

Sábado, dia 9, quem comanda o evento é a dupla Guilherme e Santiago, que traz grandes clássicos do sertanejo e fará o sábado especial para todo o público. Domingo, último dia de festa, as atividades começam logo pela manhã, com uma cavalgada pelas ruas da cidade, onde diversas comitivas que já não existiam mais estarão de volta em grande estilo.

No almoço, o restaurante oficial do evento, Choperia e Pizzaria Estação 4 estará no recinto trazendo a 1ª Queima do Alho de Carlópolis e também contará com som ao vivo. Ainda na tarde de domingo, haverá show de prêmios gratuito, “Show de Prêmios Movepar” com cartelas gratuitas para o público que estiver presente no local. Na noite de domingo, encerrando o evento, sobe ao palco a cantora Naiara Azevedo, que hoje é considerada uma das maiores cantoras do país, emplacando em 2016 a música mais tocada nas rádios do Brasil, o hit “Cinquenta Reais”, e que agora traz seus novos sucessos que estão em evidência entre o público.

O prefeito Hiroshi Kubo lembra que o evento é aberto e gratuito ao público e todos estão convidados a participar. “A festa acontece em Carlópolis, mas é uma festa do Norte Pioneiro do Paraná, que atrai também o público paulista. Por isso, queremos que todos participem deste momento de alegria e celebração. Sejam todos muito bem vindos”, finaliza o prefeito de Carlópolis.

