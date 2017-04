Governo do Paraná avaliza Conselheiro Mairinck e Andirá

Em solenidade no Palácio Iguaçu

Melhorias de estradas rurais e da infraestrutura urbana, modernização do parque de máquinas e construção de novos equipamentos públicos estão entre os projetos que 65 municípios paranaenses querem implantar com recursos financiados pelo Governo do Estado. Nesta terça-feira (11), em solenidade no Palácio Iguaçu, o governador Beto Richa autorizou as prefeituras a iniciarem os trâmites para obtenção do financiamento. Os projetos somam cerca de R$ 70 milhões em investimentos.

Do Norte Pioneiro, Conselheiro Mairinck e Andirá foram beneficiados.Nas fotos, aparece a prefeita andiraense Ione Abib(PMDB) e o deputado estadual Pedro Lupion(DEM).

Beto Richa liberou R$ 1 milhão para recuperar a infra-estrutura do asfalto de Andirá.



Somente neste ano, 300 prefeituras já tiveram autorização do governador para a captação de crédito. “Todas as semanas fazemos eventos com os prefeitos para autorizar municípios a iniciarem processos de captação de recursos para investimentos em diversas áreas”, afirmou Richa, no encontro com os prefeitos. “Somos um governo municipalista, que investe nas 399 cidades paranaenses, onde as pessoas vivem e onde precisam da presença do poder público”, disse.

O governador lembrou, ainda, que no início do ano o governo estadual liberou uma cota extra de ICMS, de R$ 430 milhões, para todos os municípios. “A maioria dos municípios brasileiros está com dificuldades enormes para cumprir com seus compromissos. No Paraná as prefeituras contam com todo o apoio do Governo do Estado”, ressaltou.

Após a autorização dada pelo governador, os projetos apresentados pelos municípios passarão por avaliação técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e do Paranacidade. O crédito para as obras é da Fomento Paraná, pela linha Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM).

Desde 2011, o Governo do Paraná disponibilizou mais de R$ 1 bilhão às prefeituras por meio do SFM. Só em 2016, foram R$ 357 milhões para melhorias como pavimentação de vias, construção de barracões industriais, escolas, creches, gestão de resíduos sólidos. A previsão é que mais R$ 300 milhões sejam repassados neste ano.