Governo do Paraná entrega casas a pequenos produtores de Curiúva e Jaboti

Quinze famílias de pequenos produtores rurais de Curiúva e outras 28 de Jaboti, no Norte Pioneiro, receberam nesta quinta-feira (22) as chaves de novas moradias.

As casas foram construídas em uma parceria da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e Emater, com o Governo Federal e as prefeituras, como parte do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), que prevê subsídios de R$ 28.500 por família para a compra do material e pagamento da mão de obra.

O programa é destinado ao atendimento de famílias com renda anual bruta de até R$ 15 mil que residam em propriedades rurais e não possuam outros imóveis. Os investimentos do poder público aplicados no projeto garantem que os beneficiados arquem com apenas 4% do valor total financiado, dividido em quatro prestações de R$ 285 ao ano.

VIDA MELHOR NO CAMPO – O produtor de morangos Geriel Divino, de 33 anos, vive na mesma propriedade desde que se casou com a mulher, Elisiane, há 11 anos. No período, o casal teve dois filhos e sempre sonhou em conquistar uma moradia melhor para a família. “Lá onde a gente morava não compensava nem arrumar, porque nada prestava, mas como a situação financeira era difícil a gente não conseguiu construir por conta”, relata.

Com a mudança para o novo lar, as perspectivas para o futuro da família Divino também melhoraram. “Com o dinheiro da saca desse ano a gente quer ampliar a cozinha e fazer uma área lá fora”, conta. “Daqui pra frente é só ir melhorando”.

ESTÍMULO À PERMANÊNCIA NO CAMPO – Segundo o prefeito de Jaboti, Vanderley Silva, os investimentos em melhorias das condições de vida da população rural devem ser uma prioridade do poder público. “A prefeitura e o governo estadual têm valorizado os trabalhadores do campo, pois isso motiva que eles permaneçam em suas propriedades”, argumenta. “Tenho certeza que ainda teremos muitas entregas de casas rurais frutos dessa parceria”, acrescenta Lei da Lica.

O prefeito de Curiúva, Nato Moura, destacou o apoio do Governo do Estado na viabilização de investimentos para o setor de habitação popular no município. “Sabemos do empenho do governador Beto Richa e da Cohapar em continuar investindo em habitação popular em Curiúva e só temos a agradecer por essa boa parceria”, diz.

NOVOS INVESTIMENTOS – Durante as entregas, o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, fez um balanço dos projetos ligados ao PNHR no Paraná. Segundo ele, desde 2011 mais de 13 mil famílias rurais conquistaram novas moradias. “Com a disponibilidade de novos investimentos do Governo Federal, a Cohapar e a Emater fizeram um mutirão que resultou na apresentação de projetos para a construção de mais 11 mil unidades”, afirmou.

Os eventos foram acompanhados por representantes do Banco do Brasil, deputados Pedro Lupion e Alexandre Curi, prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, e funcionários da Emater, entre outros.

