Gerador garante energia no Hospital Municipal de Ibaiti

Funciona com óleo diesel

Para suprir eventuais quedas no fornecimento de energia elétrica, e evitar que o atendimento aos pacientes seja prejudicado, a secretaria municipal de Saúde de Ibaiti instalou um gerador de energia na Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti(fotos).

Em eventuais casos de falta de fornecimento de energia elétrica pela Copel, o gerador é acionado automaticamente, evitando a oscilação na alimentação dos aparelhos médicos. O gerador de energia funciona com óleo diesel, e foi instalado em uma construção de alvenaria que foi construída recentemente em anexo ao Hospital. A instalação do equipamento é resultado de um grande trabalho do prefeito Dr. Antonely de Carvalho juntamente com o secretário de Saúde Wilha Galdino.

Segundo o prefeito, o gerador atenderá o hospital, em casos de necessidades, mantendo o fornecimento de energia constante nas salas de emergência, internação, Banco de Sangue, laboratório, ambulatórios, farmácia, centro cirúrgico, dentre outros setores. “A instalação do gerador de energia no Hospital Municipal representa mais tranquilidade para a população, funcionários, enfermeiros e médicos, que contarão com a garantia do fornecimento de energia interruptamente e consequente segurança nos atendimentos à população”, disse Dr. Antonely.

Para o secretário Wilha Galdino, o novo equipamento destaca a preocupação do prefeito Dr. Antonely em melhorar cada vez mais os serviços de Saúde para os cidadãos. “A fixação do equipamento é mais uma mostra de que o prefeito tem dado total atenção à Saúde da nossa gente”, disse o secretário.

“Com a inauguração das novas Unidades Básicas de Saúde nos bairros e agora com as melhorias no Hospital Municipal é nítido que a Administração Municipal mostra a constante preocupação com a saúde da população. O nosso Hospital Municipal está de portas abertas para toda a população”, concluiu o secretário Wilha.