Gari vence prova que reuniu mais de 500 atletas

Prova foi realizada em Santo Antônio da Platina

As fotos mostram o fato. A 2ª edição da AcorrenorpiRunning superou todas as expectativas em torno desse evento que em tão pouco tempo já está no calendário esportivo oficial do Estado e atraindo mais de 500 atletas de diferentes idades, desde crianças até terceira idade em prova de corrida de rua, em Santo Antônio da Platina.

O percurso de 6 km para jovens e adultos e categoria Kids com distância percorrida de metros conforme a idade dos meninos e meninas também contou com adeptos. Na categoria de jovens e adultos foram 400 inscritos; na categoria kids, 130 e 15 pessoas na caminhada.



A manhã do último domingo, dia 17, bastante ensolarada, ar relativamente fresco, contribuiu para que a competição transcorresse com um bom desempenho dos atletas tanto que o primeiro lugar na categoria geral masculina completou a prova de 6 km em 19min08s. Trata-se do atleta platinense, o gari João Batista dos Santos, que vem colecionando troféus e considerado um corredor de ponta das provas pedestres em todo o Norte do Estado.

Na categoria feminina geral, a campeã foi Franciele Maria de Oliveira da Silva, com o patrocínio da Prefeitura de Astorga. Ela chegou com o tempo de 21min59s; em segundo ficou Elissandra Silva Santos, daequipe Pé Vermelho, de Apucarana, com o tempo de 25min32s; na terceira posição, Gisele Cristina Gilli, da AVM, de Londrina, em 25min42s; em quarto lugar Eidilia Maria de Lima, da equipe Edmilson TEM, de Sengés, em 26min08s e, na quinta colocação, Alessandra R. Gouveia, também da Pé Vermelho, com o tempo de 26min24s.

Na classificação geral masculino, os cinco primeiros colocados foram: João Batista dos Santos, da equipe Acorrenorpi, completando a prova de 6km com o tempo de 19min08s. Em segundo ficou Leandro Gonçalves Martines, da equipe AAPEN, de Penápolis, com o tempo de 19min41s; em terceiro Guilherme Rodrigues Ottilio, da Acorrenorpi, em 19min43s; 4º lugar, José Ademir Mestria, da Runners Arapoti, com 20min e, na quinta colocação, José Mendes dos Santos, representando o Supermercado Criolo e Academia Corpus Sanus, da cidade de Barbosa Ferraz (Noroeste do Estado) com o tempo de 20min07s.



No Masculino, categoria acima de 65 anos, o atleta Hélio José da Silva, da equipe Runners de Arapoti, foi o primeiro colocado com o tempo de 25min28s. Em segundo ficou José Gomes Filho, da Acorrenorpi, com o tempo de 28min39s. Outros dois platinenses, o conhecido atleta José Ferreira (74 anos) ficou com a quarta colocação nesta categoria em 29min49s e, Irson Arantes da Silva (65 anos), na quinta posição da categoria com o tempo de 31min06s. E, no feminino, por categoria de idade, o destaque foi Maria Mercedes Maeda (68 anos), de Apucarana, que completou a prova de 6km em 32min20s. Nas categorias Kids, a emoção foi muito grande, com crianças de diversas idades, disputando suas provas com esforço, alegria e valorização tendo incentivo da organização e dos pais, além do público em geral.

A Associação dos Corredores do Norte Pioneiro (Acorrenorpi), através do fundador, Carlos Dropa, veio trabalhando na organização da competição há alguns meses para que os detalhes não passassem despercebidos e os competidores pudessem comparecer em Santo Antônio da Platina e participar de uma prova que suprisse as expectativas dos atletas que vieram entre outros municípios, de Apucarana, Arapoti, Siqueira Campos, Santa Amélia, Cornélio Procópio, Rolândia, Bandeirantes, Assis, Piraí do Sul, Bauru, Chavantes, Marília, Penápolis, Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Presidente Prudente.

A equipe de Santa Amélia esteve presente na 2ª edição da Acorrenorpi Running com 50 competidores, principalmente crianças, todas uniformizadas e com o apoio do prefeito Jarbas Carnelossi (PV) – que disponibilizou dois ônibus – e inclusive compareceu e acompanhou a performance dos atletas daquele município. “Fizemos uma carreata quando chegamos a Santa Amélia e os pais estavam aguardando, foi uma festa”, disse um membro da comitiva daquela cidade. A equipe “Pé Vermelho”, de Apucarana, compareceu com 64 atletas e, de Arapoti, com mais de 35 competidores.

A 2ª edição da prova teve apoio de diversas empresas, prefeitura platinense, Polícia Militar, Tiro de Guerra 05-004, médico cardiologista Mário Hartog Pombo, Enfermeira Analice Hinterlang e mais três estagiários, professores de educação física, estagiários da Unopar e da UENP, ambulância, Diretora Faustina da Escola Santa Estadual Santa Teresinha onde foram feitas as entregas dos kits, frutas e água após a prova, assim como a entrega das premiações; e uma estrutura muito elogiada pelos atletas.

Parabenizamos toda equipe organizadora pelo sucesso na realização em especial para a atenção e carinho dispensado às crianças. A prática do esporte é sem dúvida um dos caminho mais importantes para construirmos uma sociedade mais justa e fraterna, pautada em valores ético e morais”

O competidor Luiz, de 61 anos de idade, de Apucarana, disse: “saímos de Apucarana 2h da manhã, foram mais de 4horas de viagem e chegamos aqui em Santo Antônio mais ou menos 6h10 e ainda competi e parabenizo a organização porque está tudo bem feito”. O prefeito da cidade anfitriã, Professor Zezão (PHS) e o Secretário Municipal de Esportes, Marcos Gilmar, também prestigiaram o evento.

Carlos Dropa fez questão de ressaltar o apoio da alguns integrantes da Acorrenorpi durante toda a organização: Tatiéle Tomba e Alex Borlachenco responsáveis pela separação dos kits por equipe que evitou a formação de filas; Robson Bensi, Marquinhos, Erick Colaço, Matheus Bandeira, Ricardo Matavello e Marcela Calixto e Fernando (Barra do Jacaré).Dropa também fez questão de lembrar que a 2ª edição da Acorrenorpi Running não aconteceria sem a parceria dos patrocinadores.

REPORTAGEM: FÁBIO GALHARDI/ESPECIAL PARA O NPDIARIO