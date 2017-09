Gafe marca Dia da Independência em Jacarezinho

Desfile cívico-militar atraiu público em manhã ensolarada

Gafe, “puxão de orelha” e desfile cívico-militar marcaram a manhã desta quinta-feira, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, em Jacarezinho. Estudantes de escolas públicas municipais e estaduais, crianças de projetos sociais, profissionais da área de segurança e atiradores do Tiro de Guerra participaram do tradicional desfile pela rua Paraná, em manhã ensolarada, que atrai não muito, mas bom público para prestigiar o evento.

Logo pela manhã, ainda antes das oito horas, uma gafe seguida de “puxão de orelha” ao cerimonial da Prefeitura de Jacarezinho, feito pelo chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-007, sargento Alexandre Rodrigo Corrêa de Oliveira, chamou a atenção do público. É que o “protocolo” teve de ser “quebrado” por conta dos erros cometidos no hasteamento do Pavilhão Nacional e das bandeiras do Estado do Paraná e do Município de Jacarezinho.

Ao convocar autoridades para o hasteamento oficial, o cerimonial da Prefeitura de Jacarezinho não se atentou a normativas do Exército Brasileiro e cometeu várias gafes. Uma delas foi executar o Hino Nacional Brasileiro durante o hasteamento, o que, na orientação militar, deve ocorrer apenas com o instrumental do hino, e não com o hino cantado, ainda assim, apenas a primeira parte.

No caso de Jacarezinho, o Hino foi tocado completo, sem que houvesse o hasteamento do Pavilhão Nacional, o que ocorreria num segundo momento, quando o sargento Rodrigo solicitou permissão para “quebrar” o protocolo e explicar como é o procedimento do ato nas instituições militares, e que deve ser seguido pelas instituições públicas federais, estaduais e municipais.

A outra gafe, segundo explicou o chefe de instrução do TG, é que o hasteamento e arriamento do Pavilhão Nacional devem ser feito somente após às 8 horas e antes das 20 horas. Como ainda não eram 8 horas, o ato teve de ser refeito.

Explicado o procedimento e, depois de dado o “puxão de orelha” em público, o ato foi refeito. Novamente o cerimonial cometeu outra gafe, ao executar o Hino Nacional, desta vez, apenas instrumental, no entanto, completo, com a primeira e a segunda parte sendo executada, o que arrancou um olhar de reprovação do líder militar. A Bandeira do Brasil foi hasteada pelo sargento Rodrigo; a do Estado do Paraná pela professora Magda Cristina Souza Nogueira, chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Jacarezinho e a do Município pelo prefeito de Jacarezinho, Sérgio Faria. A “primeira-dama” de Jacarezinho, Bruna Schwartz, 24 anos, que o acompanhou na noite de festa de abertura da Furtfest, de Carlópolis, não o acompanhou na solenidade nem no desfile.

Desfile — Embora a gafe tenha marcado a abertura das comemorações ao Dia da Independência, o desfile das escolas estaduais e municipais, entidades beneficentes e órgãos de segurança estadual, como Polícia Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros encantou o público que saiu às ruas na manhã ensolarada desta quinta-feira.

O desfile foi aberto por atiradores do Tiro de Guerra, em homenagem também aos ex-comandantes da unidade militar e como “despedida” do sargento Rodrigo, que no final do ano será transferida para outra região militar. Também. Na sequência, desfilaram as Polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros, com integrantes de projetos sociais por estas instituições mantidas, como o Bombeiro Mirim e a equipe dos “Atletas de Cristo”, projeto desenvolvido na Escola Municipal Arlindo Bessa Júnior, no Parque Bela Vista, visando manter as crianças em atividades esportivas e culturais.

A fanfarra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jacarezinho pela coordenação e disciplina durante o desfile. Quem também chamou a atenção foi o grupo dos Desbravadores, mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Jacarezinho, que apresentaram ao público um pouco das atividades de comando e ordem unida que realizam nos encontros dos integrantes. Alunos dos cursos regulares e profissionalizantes do Colégio Estadual Rui Barbosa encerraram o desfile de Sete de Setembro em Jacarezinho.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario