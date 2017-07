Furtada agência do Sicredi de Jundiaí do Sul

Invadiram cooperativa de crédito pelos fundos e arrombaram janela

O Sicredi de Jundiaí do Sul(foto), situado na rua São Francisco, foi furtado provavelmente na madrugada desta segunda-feira,dia três.

O primeiro funcionário que chegou para trabalhar pela manhã na cooperativa de crédito percebeu que a unidade estava toda revirada e chamou a Polícia Militar com receio de ter algum bandido dentro do imóvel, mas já tinham evadido.

Do lado externo, nos fundos,uma das grades de proteção de uma janela havia sido cortada e aberta.

Havia papel pelo chão e os caixas eletrônicos foram violados.

O local, após isolado, foi vistoriado pela Polícia Judiciária para que fosse tomadas as medidas necessárias.

O investigador da Polícia Civil, Carlos Venâncio, da delegacia de Ribeirão do Pinhal,e a Polícia Científica de Jacarezinho, também atenderam a ocorrência.

Não foi divulgado o que teria sido furtado.