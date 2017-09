Frutfest começa hoje sem nenhum gasto da prefeitura

Com show de Paula Fernandes em Carlópolis

O Centro de Eventos Ilha do Ponciano está preparado para receber o público durante a realização da nona edição da FrutFest, que terá início nesta quarta-feira, dia próximo dia seis, em Carlópolis.Tudo sem absolutamente nenhum centavo da prefeitura local.

A organização do evento espera um público de trinta mil pessoas por dia, durante os cinco dias de festa, que contará com apresentações artísticas, rodeio em touros pela Liga Nacional de Rodeios, Circuito Barretos, praça de alimentação, área de exposição diversificada, parque de diversões, voos panorâmicos de helicóptero, cavalgada, eventos técnicos de fruticultura e cafeicultura, entre outras.

Os 120 camarotes tiveram a venda esgotada há cerca de duas semanas e a organização espera receber pessoas de toda o Paraná e São Paulo.

Quem passou pela Ilha do Ponciano notou a montagem de grandes estruturas de camarotes e arquibancada coberta, além das tendas, banheiros e o parque, onde o recinto já tomou forma.

“Para se ter uma ideia, muitos expositores que não tinham mais interesse em participar de festas e feiras estarão presentes na nossa FrutFest. Num momento de crise econômica nacional, estamos na contramão e fazendo uma festa deste porte sem uso de recursos públicos. A festa é auto-sustentada aliada aos patrocínios, doações e apoios significativos, como Sanepar e BRDE. A FrutFest é mais uma conquista do povo de Carlópolis”, diz o Prefeito Hiroshi Kubo(foto, com a primeira dama, Cíntia).

Segundo a assessoria da cantora Paula Fernandes, a artista acabou de chegar de uma turnê em Moçambique e Portugal, reunindo grande público nestes locais e garante que o show de Carlópolis será maravilhoso e inesquecível.

Atendendo a pedidos, a organização está disponibilizando uma área reservada chamada Espaço VIP, com visão privilegiada do palco e do rodeio, bem como a disposição de itens para um maior conforto ao público, com convites individuais e limitados disponíveis para cada dia, podendo ser adquirido pelo fone/whats (43) 99938-8451.

Dia 06, a abertura oficial está programada para ter início às 19h30 com show piromusical, apresentações artísticas, recepção das autoridades, início do rodeio e show com Paula Fernandes.

No feriado de 7 de setembro, o show fica por conta da dupla Marcos e Belutti, que traz grandes sucessos como “Domingo de Manhã”, e promete levantar o público.

Dia oito de setembro é a vez da cantora revelação do ano, Thayná Bitencourt, que vem se consagrando no cenário musical nacional com o hit “Chifre não é Asa” e promete ser a sensação do público mais jovem.

Dia 09 de setembro, sábado, quem comanda o evento é a dupla Guilherme e Santiago, que traz grandes clássicos do sertanejo e fará o sábado especial para todo o público.

Domingo, o evento começa pela manhã com a Cavalgada pelas ruas da cidade, onde diversas comitivas que já não existiam mais estarão de volta em grande estilo para prestigiar o evento.

No almoço, o restaurante oficial do evento, Choperia e Pizzaria Estação 4 estará no recinto trazendo a 1ª Queima do Alho de Carlópolis e também contará com som ao vivo.

Ainda na tarde de domingo, haverá um show de prêmios gratuito, “Show de Prêmios Movepar” com cartelas gratuitas para o público que estiver presente no local.

Na noite de domingo, encerrando o evento, sobe ao palco a cantora Naiara Azevedo, que hoje é considerada uma das maiores cantoras do país, emplacando em 2016 a música mais tocada nas rádios do Brasil, o hit “Cinqüenta Reais”, e agora traz seus novos sucessos que estão em evidência entre o público.

Lembrando que o evento é aberto ao público, ou seja, a festa é gratuita e todos estão convidados a participar.