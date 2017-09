FrutFest bate recorde de público já no segundo dia do evento

A dupla Marcos e Belutti agitou o segundo dia do evento

O evento vem se consagrando como a maior festa de portões abertos do Norte Pioneiro e na segunda noite bateu recorde de público da última edição do evento, que aconteceu no ano de 2012.

O público estimado na noite de quinta-feira, feriado de 7 de setembro, foi entre 35 a 40 mil pessoas, que prestigiaram e se divertiram com a apresentação artística da dupla Marcos e Belutti, que não deixou ninguém parado durante madrugada a fora.

A festa continua até domingo, dia 10, com atrações na praça de alimentação, parque de diversões, restaurante e chopperia Estação 4, rodeio em touros pela Liga Nacional de Rodeio – Circuito Barretos, simulador de Montanha Russa Virtual, entre outras.

A festa continua no final de semana com Guilherme e Santiago no sábado e Naiara Azevedo no domingo.

No domingo também tem cavalgada, queima do alho e show de prêmios Movepar com cartelas gratuitas.

Texto: Cézar Silva/Especial para o npdiario