Fóruns eleitorais do Norte Pioneiro podem ser extintos

Cambará,Jacarezinho, Tomazina e Carlópolis são os mais prováveis

O Fórum da 22ª Zona Eleitoral de Santo Antônio da Platina, com sede na rua Rui Barbosa, 212(foto)realizará audiência pública para consultar a comunidade platinense sobre a concordância pela extinção ou remanejamento, nos termos das Resoluções TSE 23.422 e 23.520.Será na próxima quinta-feira,dia seis,às 18 horas coordenada pelo juiz Júlio César Michelucci Tanga(foto). A ata da reunião com o resultado da consulta será enviada para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para providências necessárias.

Na oportunidade, estarão presentes como convidados especiais o ex-deputado federal Chico da Princesa(foto), que viabilizou os recursos financeiros do imóvel por meio de emenda parlamentar e Celso(foto) e Marcelo Cardoso, respectivamente filho e neto do saudoso Dudu Cardoso, um dos principais nomes da advocacia norte-pioneirense e que lutou para que o benefício fosse conquistado.

“É um absurdo se isso acontecer, o cartório funciona bem, atendendo os eleitores e oferecendo um serviço essencial para o pleno funcionamento das instituições mesmo fora do período de campanhas”, declarou Chico, ao confirmar que estará na audiência colaborando para evitar prejuízo aos platinenses.

A resolução assinada pelo Ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE(Tribunal Superior Eleitoral) amplia o remanejamento e a extinção de zonas eleitorais para o interior dos estados em todo o país.Em capitais, também já está havendo mudanças.A medida está em andamento.

De acordo com o TSE, o objetivo maior é “ajustar as distorções no quantitativo de eleitores em zonas eleitorais e racionalizar custos em um cenário de fragilidade econômica do país, sem descuidar do eficiente atendimento à sociedade, que sempre caracterizou a Justiça Eleitoral brasileira”.

No caso de Santo Antônio da platina, o risco – embora exista – é menor,conforme explicou a chefe do cartório eleitoral, Ana Paula Pavanini Navas(foto), mas ela alertou que em outros municípios do Norte Pioneiro, a possibilidade é real.Citou Cambará,Jacarezinho, Tomazina e Carlópolis.

Na eventualidade do fórum eleitoral cambaraense for extinto, o eleitor será atendido no fórum platinense.Na semana passada, lideranças se mobilizaram com uma audiência pública.O presidente do legislativo, Walcir Joaquim enviou uma nota de repúdio à resolução aprovada por unanimidade e agé abaixo assinado está sendo realizado.

Ana Paula detalhou que todas as transferências, dúvidas,prestação de contas de campanhas, novos títulos etc deixarão de ser feitas nas cidades prejudicadas, não haverá servidor específico e o próprio prédio será vendido ou destinado a outra atividade federal.

Confira a íntegra da Resolução aqui: http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/RES235202017.html

