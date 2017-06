Fisiculturista do Norte Pioneiro é campeão paranaense

Disputa foi domingo em Curitiba

O atleta Ben-Hur Ferraz(fotos)conseguiu ser o campeão na categoria até 75 KG no 6° Campeonato Paranaense de Fisiculturismo e Fitness neste domingo, dia 25,em Curitiba.

Com o título, garantiu vaga para o 48° Campeonato Brasileiro e para o Arnold Classic South América 2018, que será realizado em abril de 2018 em São Paulo.

O rapaz é o primeiro da região nessa categoria que destacou-se em umas das competições mais importantes do estado do Paraná.

Estiveram presentes mais de 240 atletas de diversas cidades,vários famosos do meio fitness num evento que acontece um vez ao ano na capital paranaense.

Ben-Hur conseguiu ainda vaga para o Brasileiro no dia 17 de julho,mais não poderá estar presente por falta de recursos financeiros.

Se alguém se interessar em ajudar com patrocínio entrar em contato pelo telefone (43)3566-1190

Ele é proprietário da Academia Lobo Fitness,situada na cidade de Carlópolis e tem o sonho de viver do esporte.