Fisiculturista de Carlópolis participa do Campeonato Paranaense amanhã em Curitiba

Atleta tem 29 anos

Após dois anos da sua primeira competição,Ben-Hur Ferraz(fotos) retorna novamente depois de três meses de preparação ao palco neste domingo, dia 25,no 6° Campeonato Paranaense de Fisiculturismo e Fitness,em Curitiba, classificatório para o 48° Campeonato Brasileiro e para o Arnold Classic South America 2018.

Ele iniciou sua vida no esporte no Jiu-Jitsu,sendo campeão paranaense e vice-campeão no estado de São Paulo.Formado em Educação Física,se torniu proprietário de academia e teve que abrir mão do esporte que tanto gostava para se dedicar ao seu trabalho na área da musculação.



Então, surgiu o convite do amigo e hoje seu treinador, Leandro Muniz, da cidade de Ourinhos(SP) para competir em campeonatos de Fisiculturismos devido seu biotipo.

Começou a praticar musculação em 2010 e em 2015 resolveu participar do seu primeiro campeonato pela IFBB-SP,se preparou em sua própria Academia Lobo Fitness na época situada na cidade de Guapirama, onde competiu pela primeira vez aos 29 anos, na categoria fisiculturismo bodybuilder ate 85 quilos ficando em quinto lugar entre 40 concorrentes.

Ben-Hur subiu numa nova categoria fisiculturismo bodybuilder ate 75 quilos,treinando hoje em sua Academia Lobo Fitness, em Carlópolis.

“É difícil ser um atleta. É difícil treinar, treinar, treinar… e perceber que ainda falta muito! É difícil enfrentar a torcida adversária e também enfrentar uma contusão. É difícil encontrar o fôlego em certos momentos. E é muito difícil encontrar um patrocinador. É difícil perder! E também é difícil vencer! Mas para um atleta, só uma coisa é mais difícil: Não ser atleta. Só um atleta sabe o seu esforço para atingir suas metas, e só ele sabe como é difícil alguém reconhecer o que ele passa para atingi-las. Só um atleta sabe reconhecer que é um campeão a cada etapa vencida do seu treinamento, e uma vez atleta, dificilmente deixará de ser. Sua vida é e será sempre uma competição, com o objetivo de alcançar e fazer sempre o melhor de si”, afirma.

Telefone para contato : 43 99112-1009

