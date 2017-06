Fase Regional dos 64º Jogos Escolares esquenta Ibaiti

Nove municípios disputam

Nem o vento frio que soprou durante toda esta noite de sexta-feira,dia 23, foi suficiente para esfriar os ânimos de atletas e dirigentes que participaram da abertura Oficial do 64º Jogos Escolares, fase regional de Ibaiti.

O Ginásio de Esportes Antônio dos Santos (Petezão), palco da abertur, ficou tomado por representantes dos nove municípios que disputam esta fase. Após a entrada das autoridades e das delegações e do pavilhão oficial, os convidados cantaram os Hinos Nacional Brasileiro, do Estado do Paraná e do município de Ibaiti.

A Chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, Arlete Korovisk dos Santos agradeceu ao governador Beto Richa, à Secretaria de Educação,Ana Seres Trento Comim, ao prefeito Antonely de Cássio Alves de Carvalho e ao ex-prefeito Luis Carlos dos Santos Peté, pela parceria e pela oportunidade de a cidade sediar esta fase dos Jogos Escolares. “É um momento muito emocionante, olhar todas essas crianças e jovens que a partir deste sábado disputam as modalidades. Sejam bem vindos”, disse Arlete Santos.

O prefeito Antonely Carvalho relembrou sua época de estudante, quando também participou dos Jogos Escolares do Paraná. “Hoje nós nos sentimos felizes e realizados pela oportunidade em poder proporcionar esse importante evento em nossa cidade, recebendo cerca de 1.200 pessoas e torcendo pelas equipes que disputarão os Jogos em Ibaiti. Nosso agradecimento a todos os colegas prefeitos, a todas as escolas e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para este espetáculo”, concluiu.

A abertura oficial contou com a apresentação de danças, executadas por alunos de escolas de Ibaiti. Os Jogos Escolares serão realizados até o dia 29 nos Ginásios Petezão e Zeferino de Araújo Bueno, no Bairro Flamenguinho, na quadra de esportes do Colégio Estadual Aldo Dallago e no Estádio Municipal Jorge Banuth.