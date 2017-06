Falece platinense atendida por helicóptero do SAMU

Corpo será sepultado na tarde desta quarta-feira

A funcionária do Frigorífico Platinense, Marilda Araújo(fotos), de 46 anos, faleceu na tarde desta terça-feira,dia 20,no Hospital João Freitas, em Arapongas.

Ela havia sido transferida no último dia quatro(um domingo)por meio de helicóptero do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) do governo do Paraná que desceu no estádio José Eleutério da Silva.Marilda, viúva do saudoso Kita, teve um quadro de infarto.

Marilda deixa filhos, incluindo Marcos Paulo, que trabalha na Imobiliária Boberg.

O corpo será velado a partir da uma hora da madrugada na Funerária Vitoriana(rua Marechal Deodoro, perto do Colégio Estadual Tiradentes), em Santo Antônio da Platina, e sepultado à tarde.