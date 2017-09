Exposição do Salão de Artes de Jacarezinho termina sexta-feira

No Campus da UENP em Jacarezinho

A exposição da 33º edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho segue até a próxima sexta-feira, dia 29. Instalado nas dependências do PDE, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus de Jacarezinho, o Salão, que neste ano selecionou 20 obras, traz como finalidade propiciar à comunidade, um panorama da produção cultural voltadas às artes visuais.

Promovida pela Prefeitura de Jacarezinho, em parceria com a UENP e Serviço Social do Comércio (SESC), a exposição está aberta das 9h às 12h, e das 14h às 17h. Nesta edição, foram premiados os artistas Jucelino Biagini, de Jacarezinho (PR), com a obra “As três graças”; Marcos Almeida, de Santo Antonio da Platina (PR), com a obra “Chuva de melancolia I, II e II”; e Monique Brandão, de Assis (SP), com a obra “Sem título”.

Organizado pelas equipes da Prefeitura e do Sesc de Jacarezinho, o projeto de artes visuais contou, neste ano, com importante apoio da UENP, que, por meio do projeto de extensão “Salão de Artes de Jacarezinho: diálogo entre memória, arte, preservação e ensino”, coordenado pela professora Luciana Brito (CLCA-CJ), trabalhou em todo processo de produção, organização, gerenciamento das obras enviadas, selecionadas e premiadas.

O diretor de cultura da UENP, James Rios, ressaltou a importância do Salão de Artes e o papel da Universidade nesse processo. “O Salão de Artes é um patrimônio de Jacarezinho e, podemos dizer, hoje, da própria UENP, que, a cada ano, tem tido um papel importantíssimo em toda produção desse projeto. Contamos com setores da Universidade envolvidos com a arte e com a memória da região, como a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e os Colegiados de Letras e História, os quais, cada um a seu modo, tem promovido ações cruciais para a preservação e o desenvolvimento artístico em nossa região”, finalizou.

Serviço

Horário de Visitas: Das 9 às 12h das 14 às 17h

Local: PDE – Campus de Jacarezinho

Agendamento de visitas guiadas: (43) 3911-3132