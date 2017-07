Expectativa positiva para 21ª Fescafé em Ribeirão Claro

De quinta-feira até domingo

A comissão organizadora da 21ª Fescafé,que acontece de quinta-feira, doa seis, até domingo, nove de julho, no Centro Municipal de Eventos, em Ribeirão Claro, trabalha com animação e expectativa favorável, “mesmo com a temperatura baixa, acreditamos num bom público, excelentes negócios e divertido sadio para as famílias”, afirmou nesta terça-feira,o prefeito Mário Augusto Pereira.

Diante de um Barracão de Baile lotado, Maria Eduarda Corrêa foi escolhida, no final de semana, pelo júri especializado e é a Rainha da 21ª Fescafé Ana Carolina Pioli ficou o título de 1ª Princesa, enquanto Gabriela Amaral Rodrigues foi eleita 2ª Princesa.

O desfile foi realizado no Centro Municipal de Eventos de Ribeirão Claro. Gislaine Cristina Beltramo, Heloíse Fabiani, Isadora Ferreira, Loraine de Paula Lima também concorreram aos títulos.

O evento foi promovido pela Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esportes e Lazer e Secretaria de Educação e Cultura. Toda a renda do desfile foi revertida para as escolas municipais e Centro Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O prefeito , a primeira-dama e secretária de Educação, Ana Maria Molini, o vice-prefeito João Carlos Bonato, a presidente da Câmara Municipal, Eliana Cortez, vereadores e autoridades prestigiaram o desfile.

