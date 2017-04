Exclusivo:Rubens Bueno diz que Bolsonaro representa retrocesso no país

O deputado federal Rubens Bueno fez visita de cortesia ao npdiario no começo da noite desta sexta-feira,dia sete, em Santo Antônio da Platina. Inquirido a respeito da pré-candidatura a presidente da República do também deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), o ex-prefeito de Campo Mourão e líder do PPS na câmara, afirmou que a decisão é do partido, mas considera um retrocesso,”seria um desserviço à Democracia e ao Brasil”, declarou.

Direitista declarado, Bolsonaro é acusado de racista,homofóbico,truculento e apregoa um sistema de governo ditatorial.

Com dois mandatos de deputado estadual e cumprindo o quarto de deputado federal, Rubens Bueno também já foi secretário do Trabalho do Paraná.

Ele também comentou sobre outros assuntos e se reuniu na Associação Comercial e Empresarial platinense para falar com lideranças.O evento foi prestigiado pelo prefeito Zezão Coelho(PHS) e o ex-vereador e coordenador regional do PPS no Norte Pioneiro, Francisco Proença, o Chiquinho Net.

