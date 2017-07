Ex-prefeito sai da cadeia de Ibaiti e cumpre prisão domiciliar em Pinhal

Ele havia sido detido sábado à tarde

Conforme o npdiario antecipou, o ex-prefeito de Jundiaí do Sul, Valter Abras(foto), de 70 anos,está cumprindo a condenação em sua casa, em Ribeirão do Pinhal.Ele foi liberado da cadeia de Ibaiti na tarde desta quinta-feira,dia seis.

O professor aposentado foi preso sábado,dia primeiro, pela Polícia Rodoviária Federal no restaurante do posto Chapadão, no KM 47 da BR-153,em Santo Antônio da Platina.

A PRF cumpriu mandado de prisão pelos crimes de corrupção e associação criminosa,com sentença condenatória em processo judicial originado em Ibaiti,para onde havia sido encaminhado. São oito anos de reclusão, um mês e 15 dias.

Veja abaixo a íntegra do mandado de prisão: