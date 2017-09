Evento com Procurador da Justiça na UENP reúne centenas

Promovido no campus de Bandeirantes com participação do NP

Com a participação do Procurador Geral de Estado,Olímpyo de Sá Sotto Maior Neto a Décima Formação Continuada da ACOTNORP(Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Norte do Paraná) foi um sucesso.O evento recente aconteceu no Campus da UENP(Universidade do Norte do Paraná) de Bandeirantes.

A iniciativa foi direcionada também a todos os membros do Sistema de Garantia de Direitos.

Jaime Rodrigues, que preside a ACOTNORP, diz ter ficado satisfeito pela ótima presença de público, com quase 400 participantes de 57 cidades diferentes de sete Regionais,”com certeza mostra o crescimento e o fortalecimento da entidade”, adiciona.



O evento, apresentado por Wilson Ramos, ofereceu duas palestras e discussões temáticas aos participantes sendo pela manhã por Márcio Rosa Luciano e Marcelo Marcos de Araújo e à tarde, palestra proferida por Olympio Sotto Maior Neto.

Estiveram também presentes, Fabiana Januário Pesseguini, Juíza da Comarca, e os Promotores Nathalie Murillo Floroschk, Vergínia Gracia Prado Domingues e José Augusto Marcondes Bernardes,prefeito de Wenceslau Braz,Paulo Leonar com a primeira-dama, Cris,e o jornalista Valcir Machado. Léia Donato e Valdiane fizeram a organização do evento.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO