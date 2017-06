Enterrado em Cambará corpo de rapaz que sofreu acidente entre Bandeirantes e Andirá

Na manhã desta quarta-feira

O corpo de Mateus Scandolo(fotos) foi sepultado na manhã desta quarta-feira,dia 14, no cemitério municipal de Cambará.

O rapaz faleceu na terça-feira (13), em Jacarezinho, onde estava desde o acidente do qual foi vítima no 17 de setembro do ano passado.

Na BR-369 entre Bandeirantes e Andirá ele bateu de frente com um caminhão de cana, fraturou fêmur, joelho, bacia e nariz, algumas horas depois estava bem e consciente. Alguns dias depois, submeteu-se a uma cirurgia e teve parada cardíaca.A lesão cerebral grave chamada de encefalopatia anóxica aprofundou seu estado,e foi levado para uma UTI de Cornélio Procópio e, na sequência, Jacarezinho.

Mateus era solteiro, tinha 33 anos e sócio-proprietário do Sítio Ecológico Scandolo, onde passava a maior parte do seu tempo.

