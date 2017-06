Empresário de Israel avalia investir em Santo Antônio

Economista do Oriente Médio é especialista em tecnologia

Formado em Contabilidade e Economia pela Tel-Aviv University’ Accounting & Economics, Israel Pinhas(fotos) nasceu em Israel.Sim,além do nome próprio e do país natal, revela simpatia e articulação incomuns.A convite de sua amiga platinense, Rutenéia Elias, e do ex-vereador Cláudio Domingues Cação, o npdiario se reuniu com o empresário no Kanoa Tropical Hotel para um jantar na noite desta sexta-feira, dia 16, em Santo Antônio da Platina.Na ocasião, anunciou que poderá investir na cidade e região no segmento de tecnologia.

Ele tem 62 anos,três filhos, e a entrevista foi concedida em “portunhol” e inglês. Preferiu não comentar questões religiosas nem políticas.

Morou oito anos em Angola e há dois reside no Brasil,em Curitiba, onde possui negócios, assim como em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte(MG), “minhas empresas têm 500 colaboradores, dos quais 300 em call centers”, informou, sinalizando que seria esse o ramo que investiria na cidade, “Não precisa de muito espaço”, justificou, criticando muito a elevada carga tributária no país.

Fica na região até este domingo e segunda volta para a Capital paranaense.

Contou o caso de um amigo israelense que pretendia adquirir uma fazenda de 180 hectares na Bahia para produzir e comercializar cacau, mas quando descobriu que,para ter lucro, teria que evitar dar notas fiscais por causa dos altos impostos, desistiu.



Inquiriu sobre eventuais facilidades para aberturas de firmas e filiais da EWave, que controla, principalmente em Santo Antônio da Platina e admitiu que a mão de obra relativamente barata é um grande atrativo.

O que mais pesou na sua decisão de morar e trabalhar no Brasil foi o idioma, pois em Angola também se fala Português devido à colonização.

Elogiou Israel e disse que Deus, ao criar o planeta Terra, não permitiu que seu país tivesse petróleo, ouro, água nem diamantes, “mas concedeu muita inteligência para nós, judeus”, brincou.Falou da superioridade e criatividade, ao lembrar que foi lá,por exemplo, que foi fabricado o primeiro GPS.

Israel (em hebraico: יִשְׂרָאֵל; em árabe: إِسْرَائِيلُ, Isrā’īl) é localizado no Oriente Médio, ao longo da costa oriental do Mar Mediterrâneo e possui 8,3 milhões de habitantes.Os recursos hídricos são escassos, por isso desenvolveram tecnologias e “retiram” água potável até do mar.

Mesmo estando diante do país de origem, ao ouvir, no final do jantar, uma música que ele mesmo pediu para ser tocada em gravação,Roberto Carlos em apresentação em Jerusalém, se emocionou e marejou os olhos, notadamente quando o artista cantou o trecho da canção em hebraico.

A exibição pode ser vista e ouvida aqui:https://www.youtube.com/watch?v=JwdR0ugiTqA

