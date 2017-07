Empresária de Siqueira Campos se destaca em programa do Sebrae

Desafios em atividades práticas com grandes dificuldades

A empresária da Casa da Música- Escola de violão de Siqueira Campos, Taíse Ramos (foto), 35 anos, foi uma das participantes do programa do SEBRAE, o EMPRETEC, que aconteceu, recentemente, em Jacarezinho.

O Seminário,que possuiu uma metodologia da ONU(Organização das Nações Unidas)capacita os empresários participantes por meio de palestras e desafios em atividades práticas em grau de grandes dificuldades. um dos únicos cursos em que o participante recebe o certificado somente se conseguir cumprir os desafios e quatro deles valem premiações.

Taíse ganhou em primeiro lugar o desafio da Empresa CRIA com maior lucro, também em Primeiro Lugar no Livro dos Selos, e ainda em Primeiro Lugar em Equipe, no desafio Busca de Informações. Segundo a empresária, foram experiências onde todo o grupo pode verificar suas capacidades e testá-las em grau máximo de dificuldades e conseguir completar o desafio e ainda ser a campeã, mostrou a ela que qualquer desafio a partir de agora é possível.

Acredito que todos os empresários deveriam fazer esse programa, se tiverem sonhos de crescerem. Eu estou só começando nesse ramo, mas desde o início quero me capacitar mais e mais para o melhor dos meus alunos e todos que procurarem minha escola de música. Quero me diferenciar em qualidade e atendimento e crescer”

Negócio de talento

Taíse Ramos mora em Siqueira Campos, toca violão desde os sete anos, adquiriu experiência na área musical com 11 anos como missionária franciscana. Sentiu que tinha talento suficiente para ensinar e começou a dar aulas de violão em 2015 em sua própria casa e hoje, graças a Deus com a escola de música, o foco dos serviços são aulas de violão e cavaquinho para iniciantes que tem o sonho de tocar um instrumento, tanto adulto quanto infantil.

Musicalização para Crianças

Crianças acima de três anos de idade já podem começar a cantar e ter noção de músicas e harmonização. “Esse trabalho com crianças é muito gratificante, me traz satisfação e alegria”, diz Taíse.



Bônus para alunos

Um ótimo diferencial dos serviços são as aulas de canto junto com as aulas de instrumento. O aluno já vai aprendendo a cantar, harmonizando as notas de acordo com seu tom de voz.

Vagas para professores e alunos

Se você é professor apaixonado por ensinar música, a escola está aceitando currículos para aumentar a oferta de aulas de instrumentos.

As pessoas interessadas em ensinar e também que quer aprender a tocar um instrumento, converse com a Taísa pelo telefone (43) 99603-0280

O EMPRETEC

Uma metodologia da ONU (Organização das Nações Unidas) voltada para o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades de negócios, promovido em mais de 30 países.

No Brasil. É realizado exclusivamente pelo SEBRAE e já capacitou cerca de 230 mil pessoas, em 9,8 mil turmas distribuídas pelos 27 Estados da Federação. Todo ano, o Empretec capacita em torno de 10 mil participantes.

São 60h de capacitação em seis dias de imersão em que o participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas que apontam como um empreendedor de sucesso age, tendo como base 10 características comportamentais.