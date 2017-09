Empossada nova diretoria do Colorado Country Club

Clube social mantém estabilidade financeira

José Lopes da Silva Galdino foi reeleito pela segunda vez consecutiva como presidente do Colorado Country Club de Santo Antônio da Platina.A recente posse foi muito concorrida com animação do cantor Antenor Oliveira.

A nova diretoria busca a alternância de responsabilidades e funções visando maior unidade ao longo dos dois anos de mandato.

São 370 sócios numa estrutura reformada, com parque aquático, quadras de tênis, salão de festas, amplo estacionamento, lanchonete/restaurante, churrasqueiras, parquinho infantil, academia etc.

A chapa única chama-se União pelo Colorado e é a seguinte:

Presidente:

José Lopes da Silva (Galdino);

Vice presidente:

Marcos Vizetti (Marquinhos Platiaço);

1º secretário:

André Glelandi

2º secretário:

Edison Ferreira Bandeira

1º tesoureiro:

Erivelto Jean de Souza

2º tesoureiro:

João Paulo Coelho de Souza

Diretor patrimônio:

Aparecido Sales

Dir. de Esporte (futebol)

Rodrigo Ribeiro Mota

Dir. esportes (tênis)

Luciano Dias dos Reis

Diretor social:

Wilson Francisco de Paulo

Diretor jurídico:

Sebastião Garcia Neto

Dirª Dep. Feminino:

Ana Letícia Eleutério Rosa

Conselho Fiscal:

Claudinho Veículos

Alison Juliano Rúbio

Heverson Yoshio Takasaki

Waldyr Villas Boas Jr

Suplentes do Conselho Fiscal:

Antônio Gabriel da Silva

Santiago Garcia Neto

Fábio Henrique da Silva.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO