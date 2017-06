Emoção nos jogos decisivos hoje em Cambará

Disputa foi acirrada

A manhã desta quarta-feira, 14, foi agitada no Ginásio de Esportes 21 de Setembro em Cambará onde aconteceram as semifinais da fase Regional dos Jogos Escolares(JEPs). A partir das 18 horas acontecerão as duas finais no Masculino A e Masculino B.

Na primeira partida o time da Escola Estadual Imaculada Conceição de Jacarezinho venceu por 3×2 o Colégio Estadual Durval Ramos Filho de Andirá. Na outra partida, a platinense Escola Santa Terezinha bateu a Escola Estadual Afrânio Peixoto de Abatiá por 6×4. A partida entre os dois vencedores acontecerá às 18 horas no Ginásio de Esportes 21 de Setembro.

As semifinais do Masculino B foram disputadas desde o apito inicial. O Colégio Estadual Rui Barbosa de Abatiá venceu o Colégio Estadual José Pavan de Jacarezinho por 6×3. Com o apoio de um grande público, a Escola Estadual Angelina Vezozzo de Cambará carimbou a segunda vaga para a final ao vencer o Colégio Estadual Hermínia Lupion de Ribeirão do Pinhal. A partida final acontecerá a partir das 18h45.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Cambará.