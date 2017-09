Eleitas Rainha e Princesa do 1º Rodeio Fest de Ribeirão do Pinhal

Evento será entre os dias cinco e nove de outubro

A jovem Maiara da Silva Oliveira, 16 anos, foi eleita a Rainha do 1º Rodeio Fest de Ribeirão do Pinhal , na noite de sexta-feira, dia oito, no Centro Cultural. Para o título de Princesa foi escolhida a jovem Bianca Estephanie de Mattos, 18 anos.

Uma equipe de jurados foi responsável pela escolha. Os requisitos básicos foram: simpatia e desenvoltura na passarela. Todas as cinco concorrentes foram presenteadas com brindes e buquês. Diante de uma animada torcida Maiara recebeu a faixa da Rainha do Rodeio 2015, Janny Messias.

A plateia que compareceu ao evento doou alimentos que serão repassados ao Lar São Vicente de Paulo.

Desde o ano de 2015 o Rodeio não foi mais realizado em Ribeirão do Pinhal. A Comissão Organizadora, formada por apaixonados pela festa de peão, com apoio da Prefeitura, está preparando o retorno do rodeio neste ano de 2017 para o município.

O prefeito Wagner Martins prestigiou o evento e parabenizou o esforço da Comissão Organizadora. “A festa é muito apreciada pela população, por isso a prefeitura está apoiando a iniciativa da Comissão Organizadora que decidiu recuperar essa tradição e está de parabéns pela dedicação em realizar uma bonita festa ao povo de Ribeirão do Pinhal e região”, destacou Wagner.

O 1º Rodeio Fest acontecerá entre os dias cinco e nove de outubro, no Centro de Eventos Pedro da Cunha Pinto, saída para Jundiaí do Sul. O evento contará com muitas novidades, reunindo montarias em touro, com disputas por equipes do torneio Radade Rodeo Cup, além dos shows de sertanejo raiz que marcarão presença na iniciativa.