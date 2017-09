Dois acidentes nas rodovias do Norte Pioneiro nesta quarta

Sem feridos graves nem mortes

Aconteceram dois acidentes nesta quarta-feira,dia 27, no Norte Pioneiro.

Em torno das 9h30m na PR-092, em Joaquim Távora, ocorreu uma colisão traseira entre duas carretas(fotos e vídeos).Foi no local conhecido como Triângulo.

Apesar dos danos materiais, os motoristas não se machucaram.

Não ficou definida a causa do sinistro.

Mais tarde,por volta das 17h15m na POR-439, no trecho entre Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal, houve um capotamento.

Henrique Lima de Freitas, de 62 anos,sofreu cortes no supercílio e contusões na cabeça e ombros depois de perder o controle da Toyota Hilux que conduzia.

Ele bateu na canaleta e a camionete atravessou o outro lado da pista.Estava sem cinto de segurança.

A técnica de Enfermagem Juliana Barbosa da Silva(trabalha no Hospital Regional do Norte Pioneiro) passava pela rodovia e prestou os primeiros atendimentos antes da chegada do corpo de

bombeiros.A Polícia Rodoviária Estadual também esteve presente.

O homem foi medicado e não corre risco de morte.