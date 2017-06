Distribuidor Aquamax no Norte Pioneiro garante qualidade do produto

Ele esclareceu dúvidas do consumidor

Em matéria publicada no npdiario nesta quinta-feira,dia 29, “SANEPAR ALERTA SOBRE PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELIMINADORES DE AR”, a companhia afirma através dos decretos nº 3926/1988 e 953/2007 que “A restrição diz respeito à possibilidade de contaminação da água distribuída e o consequente risco à saúde da população”.

Alexandre Biembengutt(fotos), distribuidor Aquamax no Norte Pioneiro, esclareceu nesta sexta-feira que a Sanepar cita outro tipo de equipamento, os ELIMINADORES DE AR, que são colocados ANTES DO HIDRÔMETRO, cuja instalação deve ser supervisionada por um técnico da companhia, através de solicitação antecipada.

Entretanto, os BLOQUEADORES DE AR são instalados APÓS O HIDRÔMETRO, ou seja, dentro da propriedade do consumidor e não oferecem risco de contaminação da água, conforme Decisão do STJ AREsp nº 378.182/SP.



O bloqueador de ar Aquamax é legalizado em todo o Brasil, por todas as concessionárias de água e evita que o ar presente na tubulação passe pelo hidrômetro.

Ele aproveitou para informar que já está tendo resultados surpreendentes no consumo de água dos clientes e que a partir da segunda-feira, dia três, estará atendendo na loja física exclusiva Aquamax, na Rua Deputado Benedito Lúcio Machado, 813, centro, em Santo Antônio da Platina(foto).

Alexandre está à disposição para quaisquer esclarecimentos no endereço, pelo facebook https://www.facebook.com/aquamaxnp/ , Whatsapp ou telefone 43 99640-3236.

