Deputados do Paraná entre os 100 Cabeças do Congresso

Alex Canziani e Rubens Bueno estão entre os escolhidos

Paraná tem sete parlamentares na lista dos 100 mais influentes no Congresso. Os três senadores do Paraná – Roberto Requião, do PMDB; Alvaro Dias, do PV; e Gleisi Hoffmann, do PT – estão entres os “Cabeças” do Congresso Nacional, levantamento feito anualmente pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessores Parlamentares) e divulgado nesta semana. Os três senadores já estavam na lista no ano passado.

O único parlamentar novo é o deputado Osmar Serraglio, do PMDB, que atualmente é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal.

Além se Serraglio, entre os deputados, outros três são do Paraná – Alex Canziani(foto), do PTB; Luiz Carlos Hauly, do PSDB; e Rubens Bueno(foto), do PPS.

A lista elaborada pelo (Diap) leva em consideração a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade e a facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas.

Para fazer parte da lista, os parlamentares se enquadram nas categorias “debatedor”, “articulador”, “formulador” e “negociador”.

Os três senadores do Paraná foram enquadrados na categoria debatedores. Os deputados Alex Canziani, do PTB, e Osmar Serraglio, do PMDB, são relacionados como articuladores. Luiz Carlos Hauly, do PSDB, é classificado como “formulador”, e Rubens Bueno, do PPS, como “negociador”.