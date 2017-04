Deputado reúne lideranças para prestação de contas

Rubens Bueno comentou atual crise do país

“O Protagonismo Popular e o Tsunami Político” é uma obra que reúne o trabalho do deputado federal Rubens Bueno(PPS) na câmara.Ele e assessores distribuíram o livro nesta sexta-feira,dia sete, na visita de cortesia que fizeram ao npdiario e,depois, em reunião com lideranças do Norte Pioneiro na Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina(fotos).Trata-se da participação popular nas manifestações nos últimos anos e do impeachment de Dilma Rousseff,além da prestação de contas do parlamentar.

O deputado discorreu sobre sua profícua carreira política como ex-prefeito de Campo Mourão, deputado estadual por dois mandatos e quatro de deputado federal, além de secretário do Trabalho do Paraná.

Lembrou do momento histórico que o país atravessa e sinalizou convicção de que o atual presidente da República deve permanecer até o final do mandato, até porque o processo de cassação da chapa Dilma/Temer deve se arrastar em meio a recursos.

Respondeu a várias perguntas sobre temas variados, como a reforma da Previdência.

O prefeito Zezão Coelho(PHS) e o ex-presidente do legislativo platinense, Chiquinho Net(coordenador regional do PPS) se destacaram.

O deputado promove encontros similares desde 1983 como forma de transparência e interação com a população.

Fotos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario

