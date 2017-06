Cresce plantio de maconha no Norte Pioneiro

Aumenta frequência de apreensões da erva na região

Em patrulhamento pela rua Júlio Farah, em Ribeirão do Pinhal,a Polícia Militar foi averiguar junto a uma plantação de café se havia objetos furtados, pois o local já era conhecido como usual para esse fim.

Ao chegar,em vez de mercadorias,foram encontrados dois pés de maconha, um medindo 29 cm e o outro 13 cm, que foram apreendidos e encaminhados à DP de Ribeirão do Pinhal para os procedimentos cabíveis.O ocorrido foi no início desta semana e evidencia, mais uma vez, o crescimento do plantio de cannabis sativa no Norte Pioneiro.

Qualquer leigo pode, facilmente na internet, aprender a plantar a erva e, em menos de um mês, transplantar para vasos, com solo rico em nutrientes ou substrato de qualidade.

A planta pode chegar a três metros e meio.

Produzir maconha em casa ou zona rural é considerado crime e o responsável pode ser autuado por tráfico de drogas.

Exemplos de apreensão nos últimos meses:

