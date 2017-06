Corpos do casal serão sepultados hoje às 17 horas

No cemitério São João Batista

Os corpos de Tereza e Osvaldo Caetano(fotos)que perderam as vidas às 19h55m do sábado,dia dez, no KM 61 da PR-439, em Santo Antônio da Platina, permaneceram no Instituto Médico Legal de Jacarezinho.Eles foram removidos para a unidade após o acidente.A família decidiu esperar a filha única do casal,Elisiane(foto com o marido, André Vilasboas)que reside na Suíça e chegou ao Brasil nesta segunda-feira,dia 12.

Os dois chegaram no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos em torno das seis horas e vieram de carro para Santo Antônio.

O casal será sepultado nesta segunda-feira às 17 horas no cemitério São João Batista após ser velado na Funerária Platinense.

A colisão aconteceu quando motor do Monza(placas AEQ 7863/SAP) “morreu” e Vardo e sua esposa foram atingidos na lateral direita pelo Gol(placas CSQ 4921/SAP) dirigido por José Francisco, kiteiro platinense que vinha de Assaí com enxovais.Ele se feriu, mas já foi liberado e está em sua casa.

Recorde o caso: http://www.npdiario.com/cidades/festa-junina-termina-em-tragedia-com-morte-de-casal-na-noite-deste-sabado/

Veja vídeo: http://www.npdiario.com/especial/corpos-de-casal-continuam-no-iml-espera-da-filha-unica-que-chega-amanha-da-europa/

Este slideshow necessita de JavaScript.