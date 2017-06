Corpos de casal continuam no IML à espera da filha única que chega hoje da Suiça

Veja vídeo impactante abaixo nesta página

Os corpos de Tereza e Osvaldo Caetano(fotos)que perderam as vidas às 19h55m do sábado,dia dez, no KM 61 da PR-439, em Santo Antônio da Platina, permanecem no Instituto Médico Legal de Jacarezinho.Eles foram removidos para a unidade após o acidente.A família decidiu esperar a filha única do casal,Elisiane(foto com o marido, André Vilasboas)que reside na Suíça e virá ao Brasil amanhã.

Os dois chegarão no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos em torno das seis horas e virão de carro para Santo Antônio.Tanto a filha quanto os corpos dos pais deverão estar no velório da Funerária Platinense por volta das 13 horas.

Ainda não foi definido se o sepultamento será amanhã ou terça-feira,dia 13.

A colisão aconteceu quando motor do Monza(placas AEQ 7863/SAP) “morreu” e Vardo e sua esposa foram atingidos na lateral direita pelo Gol(placas CSQ 4921/SAP) dirigido por José Francisco, kiteiro platinense que vinha de Assaí com enxovais.

Os veículos ficaram “escondidos” envoltos no meio do mato à margem da pista e foram necessários dois guinchos para resgatá-los(fotos e vídeo).

Francisco sofreu ferimentos relativamente leves, foi levado ao Pronto Socorro Municipal e liberado na sequência.

Tereza e Vardo integravam o grupo São Judas Tadeu, do MFC(Movimento Familiar Cristão).

Neiva, proprietária da chácara – ao contrário do que chegou a ser divulgado por pessoas moradoras nas imediações do sinistro – ficou triste, mas não teve que ser submetida a atendimento médico.

A polícia rodoviária estadual de Santo Antônio da Platina cuidou da ocorrência.

O trecho da PR-439 é perigoso, com várias chácaras, loteamento e residências. Os motoristas, frequentemente, abusam da velocidade.

