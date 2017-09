Construções ilegais serão removidas em Andirá

Estão em áreas com restrição ambiental e operacional

Construções precárias às margens do reservatório da usina hidrelétrica Canoas I – em áreas com restrição ambiental e operacional – estão recebendo notificações por parte da concessionária, a Rio Paranapanema Energia. Como são estruturas ilegais e não é possível à empresa identificar seus responsáveis, visitadores estão colando avisos nos locais, alertando para a necessidade de remoção dessas construções e possíveis pertences em seus interiores.

Dispostas na borda da represa, no município de Andirá, elas são ambientalmente irregulares e sua presença favorece ações de degradação ambiental, como abertura de clareiras e circulação de veículos em Áreas de Preservação Permanente (APP), despejo de lixo na mata e até fogueiras que podem gerar incêndios.

Os comunicados colados nas estruturas advertem que elas estão localizadas em área sob concessão da UHE Canoas I com restrição operacional, por serem passíveis de inundação. Há, ainda, restrição ambiental, já que comprometem a função ambiental de proteção e abrigo de fauna e flora regionais.

De acordo com o comunicado, até o dia 6 de novembro as estruturas identificadas e todo o material presente no interior devem ser removidos. Caso isso não ocorra no prazo estipulado, a concessionária as considerará abandonadas e adotará as providências para a remoção – uma atividade que será realizada em conjunto com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) – Cornélio Procópio, Polícia Militar Ambiental de Jacarezinho e prefeitura de Andirá, com o acompanhamento do Ministério Público Federal.

A concessionária esclarece que ações semelhantes estão ocorrendo em outras localidades, fruto da preocupação em cumprir com a legislação e visando preservar os recursos hídricos e ambientais. Essas iniciativas valorizam o uso sustentável do rio Paranapanema e das áreas em seu entorno, um patrimônio que é de todos os moradores da região. A desmobilização tem como foco retirar as ocupações irregulares, mas também conscientizar a população sobre a necessidade do uso ordenado das margens e das águas dos reservatórios.

Orientação- Responsáveis por essas estruturas irregulares podem procurar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Andirá, levando o número do comunicado da Rio Paranapanema Energia, documentos pessoais e comprovante de residência, assumindo a responsabilidade sobre a estrutura.