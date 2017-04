Confira Semana Santa na comunidade católica platinense

Domingo que vem é celebrada a Páscoa

A Semana Santa na paróquia Santo Antônio de Pádua,em Santo Antônio da Platina, tem a seguinte programação:

Às 19h30m desta segunda-feira,dia dez, Ofício das Trevas; terça-feira, dia 11, 19h30m Noite da Misericórdia; quarta-feira, às 19h30m Celebração das Dores de Maria; quinta-feira, 19h30m, Ceia do Senhor(lava-pés),após Vigília Getsêmani*; sexta-feira Santa, dia 14,Via Sacra da Unidade(Saindo do Salão Paroquial até o Morro do Bim), 17 horas Paixão do Senhor(Beijo da Cruz), 19 horas Procissão do Senhor Morto e Sábado Santo a partir das 19h30m Vigília Pascal.

Domingo de Páscoa, às seis horas celebração de Missa da Aurora no Morro do Bim.

Na igreja Matriz, missas 9h30m, 18 horas e 19h30m.

Pelo 18ª ano consecutivo a comunidade católica da Capela Nossa Senhora de Guadalupe, no Jardim do Sol, realiza na tarde desta Sexta-Feira Santa,dia 14, a encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo(foto: Arquivo npdiario).

Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de Páscoa.

*Jesus quando estava no Jardim das Oliveiras (Getsêmani) orou por mais de uma vez e desejou em Seu coração que fosse feita a vontade do Pai.Assim também os cristãos devem fazer, pois novamente estaremos reunidos em oração na “Vigília do Gestsêmani” clamando a Deus que seja feita em nossas vidas a vontade do Pai. Quando Deus pensou em cada um de nós, sendo Ele Amor e Misericórdia, nos desejou o melhor.