Confira o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Ibaiti

Comércio abrirá normalmente nesta sexta-feira

Bancos e Correios fecham nesta quinta-feira e reabrem na sexta

Contas e carnês que vencem no dia 7 podem ser pagos sem acréscimos no dia 8, com exceção do e-Social. O prazo para os empregadores domésticos pagarem o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) referente a agosto termina nesta quarta-feira (6). Como o dia 7, tradicionalmente usado como data-limite para o pagamento da guia, cai no feriado da Independência, o prazo foi antecipado em um dia.

Quem fica na cidade no dia 7 de Setembro vale conferir a grande Alvorada às 6 horas da manhã com a Banda Marcial Fênix que passará pelas ruas do centro da cidade executando hinos e músicas tradicionais. Às oito horas, haverá hasteamento da Bandeira em frente a prefeitura com a apresentação do coral Fescan e o grupo de Escoteiros Água da Pedra.

O comércio ibaitiense também abrirá normalmente na sexta-feira (8). As repartições públicas farão recesso, voltando a abrir normalmente na segunda-feira (11).

No sábado (9), todo o comércio ficará aberto até às 17 horas.