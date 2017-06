Colisão deixa um ferido na noite deste domingo em Ibaiti

Uno e Prisma bateram perto de radar

Edna Maria dos Santos, de 46 anos,colidiu frontalmente o Prisma(placas AXG 7232/Curitiba) que conduzia contra o Uno(placas AVD 9551/Ibaiti), dirigido por Marcos Roberto Paixão,35.O acidente foi no começo da noite deste domingo, dia 25, no KM 109 da BR-153, em Ibaiti(fotos).

Apesar do susto, os dois veículos estavam em baixa velocidade pela proximidade do radar, onde é permitido trafegar somente abaixo de 60 quilômetros por hora.

A mulher não se machucou e o rapaz sofreu fraturas na perna e num dos braços, foi encaminhado ao Hospital ibaitiense e depois transferido para a Santa Casa de Jacarezinho, por causa do atendimento ortopédico, mas sem risco de morte.

A Polícia Rodoviária Federal esteve na ocorrência.