Colégios do Norte Pioneiro recebem prêmios

A Secretaria de Estado da Educação entregou nessa segunda-feira (19), em Jacarezinho, o Prêmio Gestão Paraná às escolas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE) do município. As unidades foram selecionadas por trabalhar com projetos pedagógicos inovadores, praticar a gestão participativa dos recursos públicos e envolvimento da comunidade no cotidiano escolar.

O primeiro lugar ficou com o Colégio Estadual Durval Ramos Filho, de Andirá, que recebeu prêmio de R$ 6 mil. Em segundo, o Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite, de Jacarezinho, que foi premiado com R$ 4 mil, e em terceiro, o Colégio Estadual Stella Maris, também de Andirá, que recebeu R$ 3 mil.

O dinheiro pode ser utilizado para compra de materiais de consumo, pequenos reparos e outras despesas relacionadas à atividade educacional.

O Colégio Estadual do Campo Sebastião Leite da Silva, do município de Ribeirão Claro, e o Colégio Estadual Santa Terezinha, de Santo Antônio da Platina, receberam menções honrosas pela participação.

GESTÃO DEMOCRÁTICA – O diretor Paulo Alves da Silva está no primeiro ano na direção do Colégio Estadual Durval Ramos Filho. Ele lembrou que a premiação é resultado do trabalho coletivo que envolve alunos professores, funcionários e a comunidade. “Esse prêmio é um incentivo importante para todos que estão envolvidos diariamente na vida da nossa escola”, disse.

O diretor do Colégio Estadual Stella Maris, André Anderson Rossato, destacou o envolvimento da comunidade no cotidiano da escola para a boa gestão da unidade. “São prêmios como esse que vão auxiliar para que possamos ter bons resultados e construir a educação de qualidade que queremos. Esse prêmio é resultado coletivo do envolvimento de pais, alunos, professores e principalmente o apoio do Governo do Estado do Paraná”, disse.

Para Antônio Cesar de Souza, diretor do Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite, o prêmio serve como incentivo para os gestores. “Esse reconhecimento da Secretaria da Educação é fundamental porque motiva os diretores a continuar o trabalho em busca de uma educação de qualidade ara nossos alunos servindo sempre a comunidade”, disse Souza.

PROGRAMA – O Prêmio de Gestão Escolar tem como objetivo promover e fortalecer a participação da comunidade no cotidiano pedagógico e financeiro das escolas paranaenses. Para participar do projeto as escolas precisam passar por 12 critérios, incluindo a entrega das prestações de contas em dia, cumprimento dos prazos, manutenção da rede física das escolas, além de projetos inovadores que reflitam na qualidade do processo de ensino e aprendizado. As escolas também precisam apresentar bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Em 2018, o Governo do Estado vai escolher a melhor gestão escolar do Paraná. Para a edição estadual serão elaborados novos critérios a serem cumpridos pelas escolas.

Neste ano, o programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação vai premiar escolas pertencentes aos Núcleos de Educação da Área Metropolitana Norte e Sul, de Jacarezinho, de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Paranaguá, Loanda, Campo Mourão, Apucarana, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Telêmaco Borba e Irati.

META – O prêmio de gestão faz parte do programa Minha Escola Tem Ação (Meta), da Secretaria da Educação, que busca reduzir os índices de evasão e elevar a qualidade do ensino público por meio da gestão escolar participativa. A ação também integra as comemorações dos 70 anos da Secretaria da Educação, comemorados em maio deste ano.