Colégio de Jacarezinho bate Santo Antônio na final do futsal

Vitória apertada de seis a cinco O apito final do futsal masculino B na quadra do Ginásio de Esportes 21 de Setembro em Cambará na fase Regional dos Jogos Escolares(JEPs) deixou,na noite desta quarta-feira,dia 14, atletas emocionados e com lágrimas. Algumas eram de felicidades e outras de tristeza pelo resultado da vitória da Escola Estadual Imaculada Conceição, de Jacarezinho, por 6×5 contra a Escola Santa Terezinha, de Santo Antônio da Platina. A Escola Imaculada Conceição venceu a primeira partida por 5×3 contra o Colégio Angelina Vezozzo de Cambará. Na segunda partida goleada sobre o Colégio Estadual Maria F Souza, de Barra do Jacaré, por 10 x 1. A terceira partida ainda no grupo de classificação foi uma vitória por 6×4 sobre a Escola estadual João Chueire, de Ribeirão Claro.Nas semifinais o time de Jacarezinho venceu por 3×2 o Colégio Estadual Durval Ramos Filho, de Andirá. A grande final foi contra a Escola Santa Terezinha de Santo Antônio da Platina e mais uma vitória apertada por 6×5. Com o resultado o time garantiu a fase para a Macro Regional que acontecerá na cidade de Arapoti no mês de julho.

s Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Cambará.