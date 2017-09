Cohapar trabalha em licitação de 67 casas em Joaquim Távora

Investimento de R$ 5 milhões

Nesta terça-feira (12), o prefeito de Joaquim Távora, Gelson Nassar, esteve na Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e foi recebido pelo presidente da empresa, Abelardo Lupion. Durante o encontro, os gestores discutiram o próximo passo de um projeto para a construção de 67 novas casas populares no município.

As unidades, em fase de licitação, serão financiadas pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões. Os imóveis serão destinados a famílias já residentes na cidade, que atualmente pagam aluguel ou moram em condições irregulares.

Segundo Lupion, a iniciativa permitirá a melhoria da qualidade de vida de pessoas que ainda não possuem casa própria. “Com isso, além de cumprir um papel social, o governo Beto Richa promove o desenvolvimento socioeconômico do município, com a geração de novos empregos e renda por causa das obras”, argumenta o presidente.

Ampliação de parceria – Durante o encontro, o prefeito também pleiteou o desenvolvimento de novos projetos para o distrito de São Roque. “Vamos iniciar um cadastramento social de famílias que podem se enquadrar nos programas habitacionais e também faremos um levantamento de possíveis áreas que podem ser adquiridas pela prefeitura para a construção de novos empreendimentos”, relata Nassar.

O superintendente de Relações Institucionais da Cohapar, João Naime Neto, o vereador Carlos Henrique Castanheira, o chefe de gabinete da prefeitura, Saul Bernardino de Oliveira, e o assessor do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, Ronald Oliveira, também acompanharam a reunião.