Classe produtora do Norte Pioneiro divulga Manifesto defendendo carne brasileira

Entidades respeitadas condenam cobrança do Funrural

O Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, juntamente com a Sociedade Rural do Norte Pioneiro e o Núcleo de Criadores de Nelore do Norte Pioneiro divulgaram um Manifesto no final da tarde desta quarta-feira,dia 11, na qual defendem toda a cadeia produtiva da carne brasileira,lembram que o país é o maior exportador do mundo, atribuem as recentes notícias sobre alguns problemas pontuais como “espetaculosas e exacerbadas”.

Crítico e realista, o texto lamenta as perdas bilionários para a bovinocultura, avicultura, suinocultura e agropecuária em geral provocando endividamento e queda expressiva na rentabilidade de todo o segmento, com os consequentes desempregos de milhares de trabalhadores.

Também enfatiza a declaração de constitucionalidade na cobrança do Funrural e reforça o compromisso de lutar pela classe produtora, levando reivindicações para o governo federal de maneira decidida e organizada.

O Manifesto é reproduzido abaixo: