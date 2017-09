Cidades do NP recebem mais de R$ 3,3 milhões para investimentos

Instituto das Águas, SEDU e Secretaria de Estado de Esporte e Turismo Convênios foram assinados pelo governador Beto Richa nesta terça-feira (19). Do valor total, R$ 38,8 milhões são a fundo perdido e o restante é de investimentos financiados pelo Estado. As prefeituras vão aplicar em coleta seletiva de lixo, infraestrutura urbana, material e espaço para a prática de esporte e melhoria de estradas rurais. No Norte Pioneiro, foram beneficiados através do “Águas Paraná”; Andirá, R$ 290 mil; Ribeirão Claro, R$ 290 mil, ambos para a aquisição de um caminhão de coleta de lixo. Cambará, Jaboti, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Santo Antônio da Platina, receberam R$ 250 mil cada para equipamentos e construção de barracões. Ainda através do mesmo convênio, Barra do Jacaré; Ibaiti; Joaquim Távora; Salto do Itararé e Sengés (Campos Gerais), receberam R$ 30 mil cada para aquisição de Kit carrinho e lixeiras.Pela SEET (Secretaria de Estado de Esporte e Turismo), Curiúva, Figueira, Itambaracá e Jundiaí do Sul receberam R$ 15 mil para Kit’s de material esportivo. Consolidamos e estreitamos a boa relação do Governo do Estado e as prefeituras. Entendemos que são nas cidades que as pessoas vivem e é onde precisamos investir para garantir o bem-estar social a todas as famílias paranaenses” Coleta seletiva de lixo, obras de infraestrutura urbana, compra de maquinário pesado para melhoria de estradas rurais, material e espaço para a prática de esporte e equipamentos. Esses são alguns dos investimentos que 173 municípios farão com R$ 50 milhões repassados pelo Governo do Estado. Os deputados estaduais Luiz Romanelli e Pedro Lupion acompanharam os prefeitos da região. Os convênios foram assinados pelo governador Beto Richa nesta terça-feira (19), em encontro com os prefeitos no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Do valor total, R$ 38,8 milhões são a fundo perdido, sendo que R$ 23,2 milhões foram destinados para transporte e coletiva seletiva de lixo. Outros R$ 11,2 milhões são de financiamentos.

Richa destacou que o apoio aos municípios é uma diretriz de governo e lembrou que a cada semana reúne-se com grupos de prefeitos para liberar novos recursos. “Consolidamos e estreitamos a boa relação do Governo do Estado e as prefeituras. Entendemos que são nas cidades que as pessoas vivem e é onde precisamos investir para garantir o bem-estar social a todas as famílias paranaenses”, afirmou.

O caráter municipalista do governo, afirmou Richa, é também fortalecido pelas visitas regulares às cidades. Ele lembrou que foi o primeiro governador a percorrer todos os 399 municípios do Paraná em um único mandato. “A melhor forma de conhecer a realidade de um município é ir ao local. Cada cidade tem uma demanda diferente e, por isso, personalizamos as ações de acordo com as necessidades de cada uma”, declarou.

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni informou que o Governo tem cerca de 1,5 mil projetos de prefeituras aguardando documentação para liberar novos recursos. “Agilizem, busquem informações para que seus projetos sejam aprovados o mais breve possível. O Governo do Estado têm os recursos, mas é preciso que os prefeitos façam sua parte”, enfatizou.

Os prefeitos dos municípios que assinaram convênios destacaram a parceria e o apoio oferecido pelo Governo do Estado para o desenvolvimento das cidades. No mesmo encontro foram autorizados editais de licitação de obras em 12 municípios, no valor de R$ 7,97 milhões.