Chuvas adiam semifinais dos JEPS em Cambará

Ginásio de Esportes apresentou algumas infiltrações

As fortes chuvas que desabaram na cidade de Cambará durante toda esta terça-feira, 13, adiou as semifinais da Fase Regional dos Jogos Escolares. O Ginásio de Esportes 21 de Setembro teve algumas infiltrações e a equipe de arbitragem, organização e técnicos decidiram passar as partidas que aconteceriam nesta noite para a manhã desta quarta-feira, 14.

Quatro equipes na categoria masculino A e outras quatro na categoria B tem a chance de ser campeão em casa modalidade e garantir a vaga. Na categoria B o time do Colégio Estadual Durval Ramos Filho de Andirá enfrenta a Escola Estadual Imaculada Conceição de Jacarezinho. O outro finalista será conhecido na partida entre Escola Santa Terezinha de Santo Antônio da Platina e Escola Estadual Afrânio Peixoto de Abatiá.

Na categoria A, o Colégio Estadual Rui Barbosa de Abatiá entra em quadra contra o Colégio José Pavan, de Jacarezinho. O último finalista será conhecido no jogo entre o time da casa Escola Estadual Angelina Vezzozo, com o apoio da torcida, irá enfrentar o Colégio Estadual Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Cambará.