Carreta tomba na Serra do Palmital em Santo Antônio da Platina

Motorista não se machucou

Cláudio Machado Ferreira Barreto,de 40 anos,tombou a carreta(placas HRS 6915/Presidente Prudente/SP) que dirigia em torno das 15h45m desta quinta-feira, 22, na BR-153,

no KM 38 da BR-153, perto do posto Santa Rita,em Santo Antônio da Platina.

Ele descia sozinho a chamada Serra do Palmital, trecho íngreme e local frequente de acidentes, e viu a fila de carros parados na pista(por causa de problemas mecânicos num caminhão à frente) no entroncamento com a PR-092. Para impedir que a carreta batesse desviou em direção ao estacionamento de uma empresa que comercializa pneus.O veículo colidiu contra um poste e tombou.

Parte da carga de soja que transportava, do interior paulista para Ponta Grossa, se espalhou(fotos).

A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária da rodovia federal atenderam a ocorrência.

Ninguém se feriu.