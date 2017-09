Carreta perde freios na entrada de Santo Antônio da Platina

No final da manhã desta segunda-feira

Aconteceu acidente nesta segunda-feira, dia 25, na BR-153,no trecho urbano de Santo Antônio da Platina.Foi por volta das 11h15m,quando uma carreta Iveco, bi-articulada(placas/AUR 3135 de Laranjeiras do Sul/PR) descia a Serra do Palmital sentido Jacarezinho/SAP, e já perto da rotatória no KM 39 no trevo com a PR-092, perdeu os freios.

O motorista de 51 anos, temendo o pior e para evitar um sinistro ainda mais sério, atravessou a contra mão passando pela entrada do posto Santa Rita e dos canteiros e conseguir parar a carreta(fotos), carregada de milho e que tinha destino o Porto de Paranaguá.

Nervoso, o condutor foi atendido pelos socorristas da Triunfo/Econorte, mas sem ferimentos.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal, do corpo de bombeiros e do SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência.