Campeão Sul-Americano inaugura academia de taekwondo amanhã

No centro de Santo Antônio da Platina

Gilberto Oliveira,34 anos,e sua esposa, Marjoare inauguram às 18 horas desta quinta-feira,dia 13, o Centro de Treinamento Gilberto Taekwondo Team na rua Coronel Capucho, 815, perto do Colégio Estadual Rio Branco, no centro de Santo Antônio da Platina.

O professor é Faixa Preta 3 Dan(CREF. 019978/PR),Coordenador da Região Norte e Noroeste da Federação Paranaense do esporte

Iniciou a prática em 1987 na cidade de Diadema(SP).

Principais Títulos com atleta:

Tri-Campeão Brasileiro;

Campeão da Copa do Brasil;

Penta Campeão Paranaense;

Hexa Campeão da Copa Paraná;

Bi Campeão Paulista e

Campeão Sul-Americano.

Técnico responsável pela primeira medalha na história de Santo Antônio da Platina em jogos Escolares do Paraná com Ronaldo Jacob.

Currículo Profissional:

Formado em Administração de Empresas;

Acadêmico em Pedagogia;

Acadêmico em Ed Física;

Introdutor do Taekwondo no Norte Pioneiro;

Coordenador de Projetos nas cidades de Conselheiro Mairinck e Ribeirão Claro;

Proprietário da Gilberto TKD Team com sede em Jacarezinho e agora em Santo Antônio da Platina;

Coordenador da Região Norte e Noroeste da FPTKD.

Conselheiro Fiscal da FPTKD.

É também palestrante em escolas e universidades.Ele e Marjoare têm um filho, João Henrique.

Mais informações: (43)99917-4869 Tim.

