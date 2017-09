PR-092: Trecho do caminhão de dinamite que explodiu continua interditado

Sinistro foi na tarde de domingo

Um caminhão carregado com 30 toneladas de TNT(dinamite) pegou fogo às 17h40m deste domingo,dia dez, no KM 235 da PR-092, em Calógeras, entre Wenceslau Braz e Arapoti.

Ainda não há previsão para liberação da pista e congestionamento no local.Equipes da Defesa Civil, bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual de de Siqueira Campos, Wenceslau, Arapoti, Santo Antônio da Platina e Jaguariaíva auxiliaram no atendimento do ocorrido.

Os veículos ficaram a cerca de 1,5 km do caminhão.

O incêndio iniciou no painel do caminhão e o condutor desceu da cabine para pedir ajuda. No entanto, o fogo se espalhou rapidamente e chegou à carga, causando diversas explosões.

Por telefone celular, as polícias presentes no local, além do Corpo de Bombeiros, disseram em torno de 23h30m, que ainda existe risco real de explosão e a rodovia foi interditada em ambos os sentidos.

Os condutores devem utilizar a BR-153 (via Guapirama, Conselheiro Mairinck e Ibaiti).

Ninguém ficou machucado.

