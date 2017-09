Cambará tem campeonato de motocross no fim de semana

Na margem da Rodovia Benedito Moreira

Cambará sedia neste sábado, 16, e domingo, 17 de setembro, a segunda etapa do Campeonato Norte Paranaense de Motocross. Será na margem da Rodovia Benedito Moreira( PR-431).

O evento faz parte das comemorações do aniversário de 93 anos da cidade, que terá sua festa maior no dia 21 de setembro, quinta-feira, com o desfile das Escolas, entidades, e a participação de autoridades e populares.

No dia 16, sábado, as competições acontecem à tarde e no domingo das oito às 17 horas.