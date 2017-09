Cafés especiais naturais do NP disputam título

Do Cup of Excellence

Após a definição das amostras classificadas para a categoria “Pulped Naturals” na semana passada, chegou a vez de o Brasil conhecer os cafés classificados para a fase nacional na categoria “Naturals”, dedicada aos frutos colhidos e secos com casca, do Cup of Excellence – Brazil 2017, competição realizada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), como ação do projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), a Alliance for Coffee Excellence (ACE) e com apoio do SEBRAE.

Dos 437 lotes inscritos, foram classificados 133 cafés. Desse total, 39 são oriundos da Indicação de Procedência da Mantiqueira de Minas (29,3%); 32 do Sul de Minas (24,1%); 23 (17,3%) da Denominação de Origem do Cerrado Mineiro; 14 (10,5%) são da região das Matas de Minas Gerais; nove (6,8%) da Indicação de Procedência da Alta Mogiana (SP); cinco (3,8%) da Chapada Diamantina (BA); quatro (3,0%) da Média Mogiana de São Paulo; três (2,3%) das Montanhas do Espírito Santo; três (2,3%) da Indicação de Procedência do Norte Pioneiro do Paraná; e uma (0,8%) da Chapada de Minas Gerais.

A Fase Nacional da categoria “Naturals” ocorrerá de 7 a 11 de outubro, na sede da BSCA, em Varginha (MG). Os cafés aprovados na pré-seleção serão avaliados pelos juízes nacionais e os que tiverem nota superior a 86 pontos (escala de zero a 100 do Cup of Excellence) serão classificados para a Fase Internacional do concurso.

Entre os dias 16 e 22 de outubro, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no Campus de Venda Nova do Imigrante (ES) — instituição anfitriã do Cup of Excellence – Brazil 2017 —, os juízes internacionais se reunirão para avaliar os cafés classificados para as fases internacionais das categorias “Naturals” e “Pulped Naturals” e definirão os melhores cafés especiais do Brasil na safra 2017. Os campeões do concurso serão conhecidos em 22 de outubro, em cerimônia de anúncio e premiação dos vencedores no Clube Recreativo Venda Nova, no mesmo município.

BRAZIL. THE COFFEE NATION

O Cup of Excellence – Brazil 2017 é ação integrante do projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”, que é desenvolvido em parceria pela BSCA e a Apex-Brasil, e tem como foco a promoção comercial dos cafés especiais brasileiros no mercado externo. O objetivo é reforçar a imagem dos produtos nacionais em todo o mundo e posicionar o Brasil como fornecedor de alta qualidade, com utilização de tecnologia de ponta decorrente de pesquisas realizadas no País. O projeto visa, ainda, a expor os processos exclusivos de certificação e rastreabilidade adotados na produção nacional de cafés especiais, evidenciando sua responsabilidade socioambiental e incorporando vantagem competitiva aos produtos brasileiros.