Bradesco muda de endereço e incorpora HSBC em Santo Antônio

Imóvel foi reformado e ampliado

A agência do Bradesco em Santo Antônio da Platina,localizada no Calçadão da rua Marechal Deodoro, será transferida no próximo dia 23 no imóvel onde funcionava a unidade do HSBC, no cruzamento das ruas Coronel Rodrigues do Prado e a própria Marechal Deodoro.

O gerente do Bradesco platinense, José Luís, disse na tarde desta sexta-feira,dia oito, que os sete funcionários passarão a trabalhar juntos com outros colegas num ambiente mais moderno, confortável e que o atendimento vai melhorar.

Os 5 milhões de clientes do banco HSBC passaram a ser integrados desde 2016 e as fachadas passarão a contar apenas com a marca do Bradesco.A aquisição do HSBC Brasil pelo Bradesco foi concluída em julho pelo valor de R$ 16 bilhões. Com o negócio, a instituição assumiu todas as operações do HSBC no Brasil, incluindo varejo, seguros e administração de ativos, bem como todas as agências e clientes.

HSBC (acrônimo do inglês Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, traduzido em português: “Corporação Bancária de Hong Kong e Xangai”).Oficialmente HSBC Holdings é um banco global da Inglaterra. Sua sede fica em Londres. Fundada em 3 de março de 1865, sua origem remonta ao contexto do Neocolonialismo britânico.