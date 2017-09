BR-153 terá mais um posto da Polícia Rodoviária Federal no NP

Entre Ibaiti e Santo Antônio da Platina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) construirá um novo posto operacional na Transbrasiliana entre Ibaiti e Santo Antônio da Platina, conforme estava sendo aguardado no cronograma de obras.

A confirmação foi dada pelo superintendente da PRF no Paraná, Adriano Furtado, durante visita no gabinete do parlamentar, em Brasília(foto), nesta terça-feira.

Arruda trabalhou para a inclusão dos R$ 2 milhões no orçamento do ano quem para erguer a unidade, que terá edificação mais moderna e funcional.

Será no KM-51, perto do trevo entre as rodovias PR-092(estadual)e a BR-153, em Santo Antônio da Platina.

A corporação construirá mais três postos em 2018, além dos quatro que estão sendo executados no estado.

Na foto, aparece também Danielle, assessora parlamentar de João Arruda.